العثور على كدس باكثر من 500 قنبرة هاون شرقي بغداد

2021/03/22 | 20:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عثرت قوة استخبارية على كدس باكثر من 500 قنبرة هاون شرقي بغداد.وذكر بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين انه : تم العثور على كدس اعتدة مدفون في منطقة المعامل شرقي بغداد وفق معلومات استخبارية دقيقة أفادت بوجود كدس اعتدة مدفون في الجرايشي بمنطقة المعامل.واضاف ان : الكدس احتوى على 520 قنبرة هاون مختلفة الأحجام./انتهى3

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