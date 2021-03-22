خلية الإعلام الأمني توجز فعاليات القوات الامنية لهذا اليوم

2021/03/22 | 20:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت خلية الإعلام الأمني موجز فعاليات القوات الامنية لهذا اليوم .وذكرت في بيان : ان قوة من قيادة عمليات بغداد شرعن بواجب لتفتيش وتطهير منطقة الطابي، وعثرت على وكرين وعبوة ناسفة.و اضافت : ان قوة من الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية ضمن قيادة العمليات المشتركة المقر المتقدم في كركوك توجهت لتنفيذ واجب دهم و تفتيش في وادي الكرحة و تم العثور على وكر احتوى على طباخين غازييين واواني طبخ وبندقية وافرشة، وتم تدميرها موقعيا./انتهى3

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