واشنطن تدين قصف النظام السوري وحليفه الروسي مستشفى غرب حلب

2021/03/22 | 20:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت الخارجية الأميركية بشدة الهجمات المدفعية التي يشنها نظام الأسد والغارات الجوية الروسية التي قتلت مدنيين في غرب حلب وإدلب، الأحد.

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