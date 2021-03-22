المفوضية تؤكد استعدادها لإجراء الانتخابات في شهر تشرين الأول المقبل

2021/03/22 | 20:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الاثنين، وضعها نماذج لأوراق الاقتراع، فيما أكدت استعدادها لإجراء الانتخابات في شهر تشرين الأول المقبل.وذكرت الناطق الاعلامي الرسمي للمفوضية، جمانة الغلاي، في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن “المفوضية وضعت توقيتات وجداول زمنية استعدادا لاجراء الانتخابات في تاريخها المحدد 10-10-2021”.وأوضحت، أن “المفوضية باشرت منذ شهر كانون …

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