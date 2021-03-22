2021/03/22 | 20:45 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قدم رئيس الهيئة الادارية لنادي الديوانية، حسين العنكوشي، الاثنين، شكوى ضد الهيئة الإدارية لنادي الشرطة.وبحسب وثيقة، فإن العنكوشي رفع شكوى ضد ادارة نادي الشرطة في محكمة تحقيق الرصافة بتهمة التجاوز والسب والقذف.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العنكوشي يقاضي الهيئة الإدارية لنادي الشرطة (وثيقة) عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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