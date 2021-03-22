رئيس الجمهورية يتلقى برقيتي تهنئة من روحاني واردوغان

2021/03/22 | 20:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، برقيتي تهنئة من الرئيس الإيراني السيد حسن روحاني، والرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان، بمناسبة أعياد نوروز.

وفي ما يلي نص برقية الرئيس الإيراني:

"فخامة السيد برهم صالح الموقر

رئيس جمهورية العراق

ببالغ السرور، اهنئ فخامتكم والشعب العراقي العظيم على حلول النوروز وربيع الطبيعة وإشراقة عام 1400 هجري شمسي.

إن الربيع، كفنان بارع يضرب فرشاته على لوحة الطبيعة، يبعث روح الحياة والنضارة في الأرض ناثراً على وجهها مشاهد فائق الرونق والبهاء والنوروز، هذا الموسم المفعم بالحب والموغل في القدم الذي يلهم الامل والبهجة ويبشر بالتخلص من الهموم والاحزان، هو فرصة للتجدد وتبني رؤية جديدة وبدء حياة جديدة.

آمل ان نتمكن نحن البشر وبالتزامن مع موسم تجدد الطبيعة من بث ربيع جديد في قلوبنا ونفض غبار الكلل والفتور عنها، وصولا الى نشاط الروح والفكر وسلامة الجسد.

خلال العام المنصرم، شهد العالم تفشي جائحة كوفيد- 19 وتأثر بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية الواسعة.



آمل ومن خلال زيادة التعامل بين بلداننا وعبر احتواء وباء كورونا، ان يتحول النوروز في العام الجديد الى عهد حديث للشعوب وان تعود البركة والسلامة والهدوء الى دول العالم كافة.

اسأل المولى القدير السلامة والتوفيق لفخامتكم وأياماً مباركة واحوالاً طيبة للشعب العراقي.

حسن روحاني

رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية"

وفي ما يلي نص برقية الرئيس التركي:

"فخامة رئيس الجمهورية، اخي العزيز،

باسمي وباسم الشعب التركي، اتقدم لفخامتكم ولشعب العراق الصديق والشقيق بالتهاني القلبية بمناسبة عيد نوروز الذي يرمز للأخوة والسلام والوحدة والتضامن من خلال التبشير بالربيع والبدايات الجديدة، والذي هو جزء من تقاليدنا المشتركة المتجذرة التي تمتد الى قرون.

سيتم الاحتفال بعيد نوروز الذي يعزز الحب والمودة وارادة العيش معا في القلوب مع اليقظة في التربة، بحماس هذه السنة ايضا مثل كل سنة في منطقة جغرافية واسعة تمتد من البلقان الى الشرق الاوسط، ومن الاناضول الى آسيا الوسطى.



في هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها بسبب جائحة كوفيد-19، اتمنى ان يجلب عيد نوروز الصحة والسلام والطمأنينة ليس فقط لدولتنا ومنطقتنا، بل لكل الانسانية.

اغتنم هذه المناسبة لأتمنى الصحة والسعادة لفخامتكم، والازدهار والرفاهية لشعب العراق الصديق والجار.

رجب طيب أردوغان

رئيس الجمهورية التركية"

PUKmedia اعلام رئاسة الجمهورية

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يتلقى برقيتي تهنئة من روحاني واردوغان) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يتلقى برقيتي تهنئة من روحاني واردوغان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).