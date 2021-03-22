مفوضية الانتخابات تتحدث عن تطور ’هام’ وتجدد استعدادها لاقتراع تشرين الأول

2021/03/22 | 20:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاثنين، وضعها نماذج لأوراق الاقتراع، فيما أكدت استعدادها لإجراء الانتخابات في شهر تشرين الأول المقبل.

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وذكرت الناطق الاعلامي الرسمي للمفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح للوكالة الرسمية، (22 آذار 2021)، أن "المفوضية وضعت توقيتات وجداول زمنية استعدادا لاجراء الانتخابات في تاريخها المحدد 10-10-2021".

وأوضحت أن "المفوضية باشرت منذ شهر كانون الثاني الماضي بتحديث سجل الناخبين وتوزيع البطاقات البايومترية، فضلا عن استقبال طلبات تسجيل التحالفات السياسية وقوائم المرشحين".

وأشارت الى "وضع النماذج لورقة الاقتراع، الى جانب الموافقة على الشركة الفاحصة، مبينة أن "هنالك تدريبا وتعاونا من قبل شركة ميرو الكورية في تدريب الموظفين على آلية صيانة وتأهيل الأجهزة الالكترونية الخاصة بالانتخابات".

وفي سياق متصل، أفادت الغلاي، بأن "نسبة المشاركة في الانتخابات تعتمد على وعي الناخب وشركاء العملية بأهمية الانتخابات ودورها الفاعل في تحقيق الامن والاستقرار للبلاد".

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