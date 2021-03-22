إدارة الشرطة تبعد لاعب بسبب إدعاء الإصابة

2021/03/22 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

قررت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الرياضي اليوم الاثنين ( 22 آذار 2021) إبعاد لاعب فريقها بكرة القدم (مازن فياض) بسبب تقاعسه عن أداء واجبه في مباراة الفريق الأخيرة أمام نفط الوسط.

وذكرت الادارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،" وكانت الإدارة قد استمعت لآراء مدرب الفريق (الكسندر اليتش)، وملاكه المساعد ومعالج الفريق عبد الرحمن جابر، للوقوف على ادعاء اللاعب المذكور بالإصابة ورفضه الاشتراك كبديل في المباراة المذكورة، إذ اتفقت الآراء خلافا لما ذكره اللاعب، ما أوجب إنزال العقوبة بحقه".

وكانت مباراة الشرطة ونفط الوسط قد إنتهت بخسارة الشرطة صفر – 1، ضمن منافسات الجولة 25 بدوري الكرة الممتاز وجرت على ملعب كربلاء.

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