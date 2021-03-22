عضو بالامن النيابية يدعو إلى اعادة عوائل ضباط من خارج العراق: قد يتعرضون للابتزاز

2021/03/22 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي كاطع الركابي، اليوم الإثنين، وجود مخاوف من إقامة عوائل ضباط خارج العراق، فيما بين سبب ذلك.وقال الركابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، انه "منذ 2004 و2005، وما جرى من أحداث طائفية، كانت هناك عمليات لاستهداف القيادات الأمنية والعسكرية، قسم من هؤلاء القادة أرسلوا عوائلهم لخارج العراق من أجل توفير الحماية لهم ومنع اية خطورة عليهم".وأضاف، أن "هذه العوائل ارتبطت في الخارج في مدارس وجامعات، وهناك صعوبة في إعادتهم لأسباب فنية وليس أمنية كونهم ارتبطوا بمدارس وجامعات هناك".وبين ان "هناك مخاوفاً من إقامة عوائل ضباط خارج العراق، فقد يتعرض هؤلاء الضباط إلى التهديد او الابتزاز من خلال عوائلهم، ولهذا كان هناك ضغط على بعض القيادات من أجل إعادة عوائلهم من الخارج وبعضهم أعادوا عوائلهم للعراق، والجهات الحكومية المختصة عليها متابعة هؤلاء الضباط بشكل سري وشخصي".وكان القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، قال يوم امس الاحد، في لقاء متلفز، ان هناك الكثير من الثغرات في الحكومة وخاصة في الجانب الأمني، مبيناً أن أحد قادة العمليات عائلته في الخارج، فكيف لا تستغله مخابرات تلك الدولة، على حد قوله.

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