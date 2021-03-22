التعليم العالي: أكثر من مليون طالب باشروا بأداء الامتحانات الكترونيًا

2021/03/22 | 20:50 - المصدر: الترا عراق

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ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت وزارة التعليم العالي، أن مليون طالب قد أدّوا الامتحانات الفصلية في الجامعات العراقية هذا اليوم.

وقال بيان للوزارة، تلقى "ألترا عراق"، إنه "التزامًا بتوقيتات التقويم الجامعي للسنة الدراسية 2021/2020 أجرت الجامعات والكليات الحكومية والأهلية الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول ونصف السنة للدراسة الأولية الصباحية والمسائية حيث يؤدي مليون طالب ابتداءً من هذا اليوم الموافق الثاني والعشرين من آذار/مارس الاختبارات موزعين على أكثر من ألفين وستمئة وأربعة وخمسين قسمًا بمختلف التخصصات الأكاديمية".

ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، بحسب البيان رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام والفروع العلمية بـ"متابعة سير الامتحانات بدقة عالية وموضوعية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين سيرها لأبنائنا الطلبة بالشكل الأمثل وانعقاد مجالس الجامعات والكليات طيلة مدة الامتحان ومراعاة التعليمات النافذة والقرارات الصادرة بهذا الشأن ولا سيما توجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

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