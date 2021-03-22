محافظ بغداد: مناقشات لاختيار التصاميم والشركة المنفذة لمداخل العاصمة

2021/03/22 | 20:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الاثنين، أن هناك مناقشات لاختيار التصاميم والشركة المنفذة لمداخل العاصمة.وقال العطا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مداخل العاصمة بغداد تعد مشروعا ليس سهلا"، لافتا إلى أن "العاصمة لديها نحو 5 إلى 6 مداخل".وأضاف، أن "هذه المشاريع كبيرة ليست بالسهولة المباشرة بها، والعمل بها سيكون ضمن التعداد الزمني"، مؤكدا "المضي ضمن الإعلان ومناقشة الشركات والتصاميم واختيار الأفضل بينهما".ولفت إلى أن "توسعة الطرق وصيانة الشوارع ووضع حلول للسيطرات الموجودة وكيفية معالجتها ذلك سيتم بحثه ضمن تصاميم مداخل العاصمة".وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالمباشرة الفورية لصيانة وتأهيل مداخل بغداد وطرقها، وضرورة قيام الجهات ذات العلاقة، بتنفيذ التوصيات الخاصة التي صادقت عليها اللجنة المختصة بـ(متابعة وتنفيذ إجراءات تأهيل وتطوير مداخل العاصمة بغداد وشوارعها).

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