رئيس الدائرة العربيّة وكالةً في الخارجية يبحث مع السفير المصري الإعداد لعقد الاجتماع الثلاثي بين العراق والأردن ومصر

2021/03/22 | 20:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث رئيس الدائرة العربيّة وكالةً في وزارة الخارجية أسامة مهدي غانم مع السفير المصري وليد محمد إسماعيل آليّة الإعداد والتنسيق لعقد الاجتماع الثلاثي المُشترَك بين العراق والأردن ومصر بالفترة المقبلة .وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم ان , الجانبين بحثا العلاقات الثنائيّة، وسُبُل الارتقاء بآفاق التعاون بين بغداد والقاهرة ".واكد رئيس الدائرة العربيّة حرص العراق على دعم العلاقات العراقـيّة-المصرية وُصُولاً إلى تحقيق شراكة ستراتيجيّة بالنحو الذي يُلبّي طموحات، وتطلعات الشعبين الشقيقين، ويُحقّق مصالحهما المُشترَكة في التقدّم، والازدهار، والتنمية "./انتهى2

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