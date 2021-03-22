قريبا وصول مطرقة عملاقة لدق ركائز الارصفة الخمسة في ميناء الفاو الكبير

2021/03/22 | 20:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اعلنت الشركة العامة لموانئ العراق احدى تشكيلات وزارة النقل عن قرب وصول معدات كبيرة بضمنها مطرقة عملاقة لدق الركائز للأرصفة في ميناء الفاو الكبير ، مشيرة الى ان شركة دايو الكورية وجهت دعوة لـ 200 خبير والتعاقد لشراء معامل للتحضير في انجاز المشاريع الخمسة في الفاو الكبير .وقال المدير العام لشركة موانئ العراق الدكتور المهندس فرحان محيسن الفرطوسي في بيان صحفي " : ان العمل في ميناء الفاو الكبير يجري وفق التعاقدات والسقف الزمني " مبينا " ان شركة دايو الكورية ستجلب معدات عملاقة للعمل في ميناء الفاو منها مطرقة عملاقة لدق الركائز (البايلات) لأرصفة الميناء وستصل خلال 40 يوماً لتدخل حيز الخدمة .واوضح الفرطوسي " ان دايو الكورية التي تعمل حالياً في ميناء الفاو وجهت دعوة الى نحو 200 خبير للعمل في الميناء كما تعاقدت لشراء معامل للتحضير في انجاز المشاربع الخمسة في الميناء بشكل رصين" مرجحاً ان يشهد ميناء الفاو الكبير حركة كبيرة وعملاقة في العمل حال إطلاق الموازنة والتخصيصات المالية .يذكر ان المرحلة الاولى من مشروع ميناء الفاو الكبير تتضمن خمسة مشاريع للبنىٰ التحتية تتعلق ببناء خمسة أرصفة وساحاتها ومرافقها الخدمية و الطريق وحفر القناة الملاحية وانشاء نفق يربط الميناء بالطريق الدولي ./انتهى

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