نتانياهو يتقدم في استطلاعات الرأي عشية الانتخابات

2021/03/22 | 20:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وكالة “فرانس برس” بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتقدم نتائج استطلاعات الرأي، فيما يستعد الناخبون الإسرائيليون لرابع انتخابات تشريعية في أقل من عامين.

ويأمل نتنياهو في أن يشكره الإسرائيليون عبر صناديق الاقتراع على إشرافه على حملة تلقيح ضد فيروس كورونا ناجحة عالميا، وإبرام اتفاقات لتطبيع العلاقات مع أربع دول عربية.

وعلى الرغم من أن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو يتصدر نتائج استطلاعات الرأي، إلا انه سيكون بحاجة لشركاء من أجل تشكيل ائتلاف لكي يضمن غالبية بـ61 مقعدا من أصل 120 في الكنيست.

وإذا لم يتمكن نتنياهو من الحصول على 61 مقعدا ولم يتمكن المعارضون من إيجاد أرضية مشتركة، فمن الممكن إجراء انتخابات ستكون الخامسة في غضون ثلاث سنوات.

وقال المحلل السياسي جدعون رهط إنه احتمال من شأنه أن يبقي نتنياهو في السلطة كرئيس للوزراء في الوقت الحالي وهذا يناسبه.

وأشار رهط الى أن نتنياهو “يمكن أن يذهب بسهولة إلى انتخابات خامسة أو سادسة أو سابعة”.

وقام نتنياهو بزيارة مفاجئة بعد ظهر الاثنين إلى سوق محني يهودا في القدس وسط هتافات أنصاره.

وقال أمام الحشود وهو يضع كمامة ومحاط بحراسه الشخصيين: “ينقصنا مقعدان فقط” لتشكيل حكومة، مضيفا “صوتوا” لليكود.

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