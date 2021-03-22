صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 1009 المسجلة اليوم بكورونا

2021/03/22 | 20:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 1009 موزعة كالآتي :

ابو دشير —————-41

ابو غريب —————44

الاسكان—————-11

الاعلام—————–20

البياع——————24

التاجي—————–20

التراث——————8

الحارثية—————–4

الحرية—————–38

الخطيب —————-15

الدورة——————63

الدولعي —————–12

الرحمانية—————- 18

السيدية —————–23

الشالجية —————-29

الشرطة الخامسة———-13

الشرطة الرابعة ————10

الشعلة ——————50

الصالحية—————– 6

الطارمية —————–13

الطوبجي—————- 24

العامرية —————–25

العطيفية—————- 25

العلاوي ——————10

الغزالية——————44

القادسية—————– 18

الكاظمية —————–58

اللطيفية——————9

المحمودية—————42

المنصور —————–30

المواصلات—————-5

الوشاش ——————12

اليرموك ——————19

اليوسفية —————–2

جكوك——————-14

حي الجامعة————– 28

حي الجهاد—————-32

حي الخضراء ————–22

حي العامل—————33

حي العدل————— 28

حي الفرات—————6

سبع البور —————-10

سويب——————-16

شارع حيفا—————10

صدر اليوسفية————- 2

كرادة مريم—————-7

ناحية الرشيد————–3

سكنة جانب الرصافة ——–10

محافظة بابل—————2

محافظة ديالى ————–1

الشفاء: 670

الوفيات: 5

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