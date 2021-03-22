بلينكن والدبيبة يشددان على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

2021/03/22 | 20:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الإثنين، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الليبي المؤقت عبد الحميد الدبيبة، ورحب بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الجديدة.

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