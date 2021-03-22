2021/03/22 | 21:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبد الصاحب يؤكد المضي بترصين مجالات التعليم الطبي » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 21:07

واع/

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد الصاحب يؤكد المضي بترصين مجالات التعليم الطبي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد الصاحب يؤكد المضي بترصين مجالات التعليم الطبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).