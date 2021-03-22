الدولار الأمريكي يتراجع من أعلى مستوى في 4 أشهر

2021/03/22 | 21:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحول الدولار الأمريكي للهبوط من أعلى مستوى في 4 أشهر خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع عوائد السندات.

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