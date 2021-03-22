2021/03/22 | 21:10 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: تحول الدولار الأمريكي للهبوط من أعلى مستوى في 4 أشهر خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع عوائد السندات.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار الأمريكي يتراجع من أعلى مستوى في 4 أشهر) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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