ديالى تعلن نتائج المسح الاشعاعي لـ300 موقع بينها معسكرات للجيش

2021/03/22 | 21:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلنت دائرة بيئة ديالى، الاثنين، نتائج المسح الاشعاعي لـ300 موقع بينها معسكرات للجيش .وقال مدير بيئة ديالى عبدالله الشمري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” دائرته ومن خلال فرق مختصة لديها اجهزة متطورة اجرت المسح الاشعاعي لـ300 موقع في نحو 15 مدينة داخل ديالى بينها معسكرات حالية وسابقة للجيش من اجل التاكد من عدم […]

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