وزير خارجية العراقي يهاتف بنظيرة الكويت..هذا ما ناقشاه

2021/03/22 | 21:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الاثنين، مع نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح الأوضاع الإقليمية والدولية....

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