بيان من التجارة بشأن تعاقداتها لتأمين مواد البطاقة التموينية في شهر رمضان

2021/03/22 | 21:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لتجهيز المواد الغذائية في رمضانالتجارة تطمئن المواطنين: التعاقد لشراء 80 ألف طن من السكر من المناشئ الوطنيةبغداد/إعلام التجارةطمأنت وزارة التجارة، الاثنين، المواطنين بأنها تسعى جاهدة لتجهيزهم بمفردات البطاقة التموينية قبل حلول شهر رمضان المبارك، لافتة إلى التعاقد لشراء 80 ألف طن من السكر ضمن آليات التعاقد لشراء المواد الغذائية وتجهيزها بوجبة كاملة خلال الشهر الفضيل.وذكر بيان للوزارة، أن "لجنة التعاقدات المركزية في الوزارة تعاقدت اليوم، مع أحد المعامل الوطنية لشراء 80 ألف طن من مادة السكر لتوزيع وجبة جديدة ضمن مفردات البطاقة التموينية".وأضاف البيان، أن "الهدف من هذه التعاقدات هو استكمال الحصة الكاملة وتجهيزها للمواطنين خلال شهر رمضان بعد توجيه السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتجهيز المواطنين بالحصة الغذائية خلال الشهر الفضيل".وتابع البيان، أن "جملة من التعاقدات ستقوم بها وزارة التجارة خلال الأيام المقبلة لغرض استقرار تجهيز مفردات البطاقة التموينية واستقرار تجهيزها سلة واحدة بعد استثناء الوزارة من تعليمات العقود الحكومية ونسبة 1ـ12 من الموازنة العامة للدولة الأمر الذي يتيح للوزارة الشراء المباشر من المناشئ المحلية والعالمية في تجهيز مفردات البطاقة التموينية".وأكد أن "وزارة التجارة جهزت وجبة كاملة من مادة السكر ووجبة أخرى من مادة من زيت الطعام خلال الفترة القليلة الماضية، وهي بصدد إجراء تعاقدات لتجهيز المواطنين بحصة رمضان والأشهر المقبلة في إطار آليات جديدة تسعى الوزارة من خلالها إلى تجهيز مفردات البطاقة التموينية".وكان الوزير، قد أكد بوقت سابق اليوم، على "ضرورة تجهيز كافة المواطنين دفعة واحدة من مفردات البطاقة التموينية الأساسية الأربع التي تجهزها الوزارة".وأوضح، أن "الوزارة جهزت مادة السكر وزيت الطعام، كذلك يجري الاستعداد لتجهيز الوجبة الثالثة من مادة الطحين، فضلا عن التعاقد لشراء 36 ألف طن من مادة زيت الطعام لاستكمال الوجبة الأولى من هذه المادة".

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