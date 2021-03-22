مقتل شخصين بنزاع عشائري في ذي قار

2021/03/22 | 21:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ذي قار

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمقتل شخصين وإصابة ثالث، في نزاع عشائري بمحافظة ذي قار.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "نزاعا عشائريا إندلع في منطقة البقاع (المعدان) في مدينة الناصرية مركز المحافظة، أدى إلى مقتل شخصين".

وأضاف، أن "النزاع المسلح أسفر أيضا عن وقوع إصابة خطيرة لشخص ثالث كان ضمن النزاع"، مبينا أن "حالته الصحية خطرة نتيجة الإصابة".

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