تضمنت إجراءات عقابية.. الكاظمي يصدر توجيهات رداً على التلاعب بأسعار المواد الغذائية

2021/03/22 | 21:18 - المصدر: بغداد اليوم

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وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، الأجهزة الأمنية بمنع تلاعب التجار بأسعار المواد الغذائية .ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر حكومي قوله إن "اغلب المواد التي ارتفعت اسعارها صنعها عراقي ولا دخل لها بسعر الدولار إلا ان جشع بعض التجار واستغلالهم للمواطنين رفع عدد من الاسعار".وأضاف أن " رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه وزارة التجارة باستنفار كامل الجهود والدخول بحالة طوارئ والعمل على مدار الساعة لتوفير مفردات البطاقة التموينية كاملة واعطاء حصص اضافية ايضا".وأشار الى أن "إجراءات عقابية ستطال من يستغل الاوضاع ويرفع اسعار المواد الغذائ

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