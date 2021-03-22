لقاح كورونا الفموي يدخل مرحلة التجارب البشرية قريباً

2021/03/22 | 21:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشف مطورو عقار Oravax” ” المضاد لفيروس كورونا والذي يمكن ابتلاعه مثل حبة الدواء عن طريق الفم في المنزل، عن بيانات أولية واعدة بشأن هذا اللقاح الذي من المؤمل أن يدخل مرحلة التجارب البشرية “قريباً”.ويجري تطوير العقار الرائد المسمى Oravax، من قبل شركة Oramed الإسرائيلية الأمريكية وشركة Premas للتكنولوجيا الحيوية ومقرها الهند.وتعاونت الشركتان لإنشاء Oravax Medical Inc، التي تأمل في […]

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