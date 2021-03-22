قتلى وجرحى بنزاع مسلح ’عنيف’ بين عشيرتين في الناصرية

2021/03/22 | 21:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - ذي قار

أفاد مصدر أمني في قيادة شرطة ذي قار، الإثنين، بمقتل وإصابة 4 أشخاص بنزاع عشائري دامٍ في الناصرية.

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وقال المصدر لـ"ناس"، (22 آذار 2021)، إن "نزاعاً نشب بين عشيرتي السادة الزوامل وعشيرة الخنافرة الغزية في منطقة السديناوية واستخدمت فيه الأسلحة الرشاشة، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة كحصيلة أولية".

وأضاف، أن "القوات الأمنية لم تستطع التدخل بسبب حدة النزاع، وانها تعمل على السيطرة على النزاع وبسط الأمن".

يشار إلى أن "الاشتباكات مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر".

وأقدم 4 أشقاء، على قتل "شيخ عشيرة"، شرقي العاصمة بغداد.

وأفاد مصدر في الشرطة لـ"ناس"، (22 آذار 2021)، بأن "4 أشقاء، اقدموا على قتل شيخ قبيلة (ف)، وذلك بواسطة إطلاق النار عليه في منطقة المشتل، ببغداد".

وأضاف، أن "مفارز الشرطة ضمن الرقعة الجغرافية، توجهت إلى مكان الحادث فور تلقيها بلاغاً يفيد بوجود حادثة قتل في المنطقة المذكورة، وفتحت تحقيقاً موسّعا بالحادث، وتبين بأن الأشخاص الأربعة قاموا بفعلتهم نتيجة خلاف عائلي".

وتابع، أنه "تم نقل جثة المجنى عليه، من قبل الشرطة، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة باقي تفاصيل الجريمة".

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