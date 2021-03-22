الزراعة تعلن تسهيل منح الأراضي لوزارة الصناعة لإحداث تغيير في سياسة الصناعات التحويلية

2021/03/22 | 21:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، تسهيل منح الأراضي لوزارة الصناعة لإنشاء مصانع القطاع الزراعي، فيما أبدت دعمها لوزارة الصناعة لإحداث تغيير كبير في مجال سياسة الصناعات التحويلية. وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “النور نيوز”، إن “وزارة الزراعة تدعو دائما وزارة الصناعة الى العمل على احداث تغير كبير …

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