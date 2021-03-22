ممثله: السيستاني شدد على معالجة الاختلاف “الفاحش” في سلم الرواتب

2021/03/22 | 21:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال حامد الخفاف، ممثل المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني، في لبنان، اليوم الاثنين، إن الأخير شدد على معالجة الاختلاف الذي وصفه بـ”الفاحش”، في سلم الرواتب، فيما كشف عن المبدأ الذي أكد عليه المرجع بتأسيس النظام الجديد في العراق.وأوضح الخفاف في كلمته بمهرجان الصادقين الشعري، تابعها “المركز الخبري الوطني”، إن […]

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