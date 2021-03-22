الاستخبارات العسكرية تستولي على اكبر كدس للقنابر في الانبار

2021/03/22 | 21:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، عن تمكن الاستخبارات العسكرية من الاستيلاء على اكبر كدس للقنابر في الانبار.

وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، انه “استكمالا لعمليات البحث والتفتيش عن مخابىء اسلحة وعتاد داعش الارهابي واستنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة ٣٩ وفصيل استطلاع اللواء الى الوصول الى اكبر مخبأ للقنابر مدفون تحت الارض في منطقة المعامل بالجرايشي الانبار”.

واضافت ان “الكدس يضم ٥٢٠ قنبرة مختلفة الاحجام، حيث باشرت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة برفع المواد والتعامل معها وفق السياقات المعمول بها”.



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