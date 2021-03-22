الانتخابات الإسرائيلية.. نتانياهو أمام منافسة شرسة و3 ملفات تسيطر على السباق

2021/03/22 | 21:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي يستعد فيه الإسرائيليون لانتخابات تشريعية رابعة خلال فترة عامين، لا تزال فرص كل من رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع، بيني غانتس، غير محسومة بعد، حيث تتأرجح استطلاعات الرأي، في عشية الانتخابات.

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