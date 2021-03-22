اقتصاديون: الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع معدل الفائدة في 2022

2021/03/22 | 21:40 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف مسح حديث أن الاحتياطي الفيدرالي قد يُجبر على رفع معدل الفائدة خلال العام المقبل، مع تسارع التضخم.

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