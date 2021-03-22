محدث.. أسعار الذهب تتراجع عند التسوية مع ارتفاع الأسهم

2021/03/22 | 21:40 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار الذهب عالمياً عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، مع صعود الأسهم الأمريكية.

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