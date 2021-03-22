الكاظمي يوجه بمنع تلاعب التجار بأسعار المواد الغذائية

2021/03/22 | 21:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، الأجهزة الأمنية بمنع تلاعب التجار بأسعار المواد الغذائية.كما وجه الكاظمي بحسب وكالة الانباء العراقية، وزارة التجارة بـ”استنفار الجهود لتوفير مفردات البطاقة التموينية كاملة وإعطاء حصص إضافية”.وأصدر الكاظمي “توجيهات بشأن مفردات البطاقة التموينية وإجراءات عقابية تنتظر المتلاعبين بالأسعار”.

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