مفوضية الانتخابات العراقية: وضعنا نماذج لأوراق الاقتراع

2021/03/22 | 21:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الاثنين، وضعها نماذج لأوراق الاقتراع، فيما أكدت استعدادها لإجراء الانتخابات في شهر تشرين ا...

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