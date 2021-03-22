تعرّف على الأعراض الأولى للجلطة الدموية

2021/03/22 | 21:49 - المصدر: بغداد اليوم

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نشر موقع "رامبلر" التخصصي تقريرا سلط في الضوء على العلامات الأولى المبكرة للجلطة الدموية والتي قد تساهم معرفتها في علاج الحالة والتخلص من آثارها وعواقبها الوخيمة.وحسب الموقع، فإن ألم الصدر قد يكون إحدى علامات المرض؛ إذ تعتبر الجلطة التي نشأت في أوعية الشريان الرئوي ظاهرة خطيرة.



لذا يجب التعامل مع ظهور الأحاسيس غير السارة في الصدر بحذر، كما يجب إيلاء اهتمام خاص للألم الذي يزداد مع النشاط البدني والتنفس العميق والأكل.وذكر الموقع ايضا أن الأحاسيس المؤلمة الحادة في الساق التي لا تختفي في غضون ساعات قليلة يمكن أن تكون العلامة الأولى لجلطة دموية.



وفي هذه الحالة يوصي الموقع بالاتصال بالطبيبب فورا من أجل تلافي المخاطر الصحية المحتملة.والعلامة الأخرى التي أشار اليها الموقع هي تورم الأطراف التي قد تشير الى الوذمة الناتجة عن زيادة السوائل، حيث تختلف عن الوذمة المصحوبة بالخثار.



بالاضافة الى أن لمس المكان المتضرر في هذه الحالة يسبب أحاسيس مؤلمة.وشدد الموقع كذلك على خفقان القلب؛ إذ يعد أحد أعراض الجلطة الدموية؛ حيث تسد الجلطات الدموية الشرايين ما يمنع وصول الأكسجين إلى الأعضاء وبعدها يبدأ القلب في الانقباض بشكل أسرع عدة مرات. وفي هذا الاطار أفاد الموقع بأن سرعة ضربات القلب التي تحدث أثناء الراحة ولا تتوقف خلال 15-20 دقيقة أيضا قد تدل على التجلط.

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