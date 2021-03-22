منظمة الصحة تحذر من

2021/03/22 | 22:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المدير العام منظمة الصحة العالمية، الاثنين، أن انعدام المساواة في الحصول على اللقاحات المضادة لكورونا، بين الدول الغنية والفقيرة "يتزايد" ويصبح "فاضحا".

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