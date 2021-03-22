لجنة نيابية: تم تخصيص 4 تريليونات لتنمية الأقاليم في الموازنة

2021/03/22 | 22:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في مجلس النواب، اليوم الاثنين، أن أربعة تريليونات تخصيصات تنمية الأقاليم في الموازنة.وقال عضو اللجنة محمود الكعبي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إنه “حصلت زيادة بتخصيصات تنمية الأقاليم من تريليونين إلى اربعة تريليونات، كما أن مبالغ البترودولار أيضاً زادت من 500 مليار إلى …

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