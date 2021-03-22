العراق يحصد ذهبية القوة البدنية بالقاهرة

2021/03/22 | 22:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حصد العراق، اليوم الاثنين، ذهبية بطولة العرب بالقوة البدنية التي تقام في العاصمة المصرية القاهرة.وقال مراسل “المركز الخبري الوطني”، إن العراق حصد ذهبية بطولة العرب بالقوة البدنية في القاهرة بحصول زيدون إياد بنيان على المركز الأول.وفي وقت سابق من اليوم، اُفتتحت البطولة العربية الثانية للقوة البدنية بالقاهرة، بمشاركة عشر […]

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