المشتركة: جهد فني واستخباري لمعالجة الخروقات في ديالى

2021/03/22 | 22:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- آمنة السلاميأكدت العمليات المشتركة تفعيل الجهد الاستخباري والفني لمعالجة الخروقات الأمنية في ديالى.وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية(واع)، اليوم الاثنين، إن "محافظة ديالى تشهد استقراراً أمنياً علاوة على استمرار العمليات الاستباقية لمعالجة بعض الخروقات بالاعتماد على الجهد الفني والاستخباري". وأضاف، أن "القوات الأمنية والحشد الشعبي بإسناد طيران الجيش، تمكنت من إزالة وتنظيف الأماكن التي تستخدمها بقايا داعش كممرات وحواضن امنة".من جانب آخر أشار الخفاجي إلى "الاتفاق مع شيوخ العشائر في محافظة ديالى بشأن النزاعات العشائرية.

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