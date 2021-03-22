ميزات عملية تصل تطبيق “تويتر”

2021/03/22 | 22:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلنت “تويتر” أنها بدأت باختبار ميزات جديدة تهمّ ملايين مستخدمي تطبيقها حول العالم.

وتبعا للشركة فإن الميزة الجديدة ستسمح لمستخدمي تطبيقها عبر الأجهزة الذكية العاملة بأنظمة iOS بمشاهدة فيديوهات “يوتيوب” مباشرة داخل التغريدة.

وحصول المستخدمين على هذه الميزة يعني أنهم لن يكونوا مضطرين إلى الضغط على رابط فيديو يوتيوب داخل التغريدة ليظهر لهم الفيديو في نافذة أخرى مستقل، بل سيعرض المقطع في إطاره الذي يظهر فيه وسيكون بإمكان المستخدم إيقافه أو تشغيله أو التحكم به دون أن يخرج من المحادثة.

ومؤخرا نشرت “تويتر” تغريدة على صفحتها الرسمية أشارت فيها أيضا إلى أنها تعمل على تطوير تقنيات جديدة لتحسين معاينة الصور عبر التغريدات بالنسبة لمستخدمي تطبيقها من أصحاب أجهزة أندرويد و iO، وأوضحت أن المستخدمين سيكونون قادرين على تحميل الصور بدقة 4k في تغريداتهم، أي أن الصور لن تكون مضغوطة أو يقتطع منها أجزاء أثناء تحميلها كما هو الأمر حاليا.

وكانت منصات “تويتر” قد اختبرت منذ فترة أيضا ميزات Audio Spaces التي تمكن المستخدمين من استعمال المنصات للمكالمات الصوتية الجماعية.



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