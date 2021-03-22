الكاظمي : اجراءات عقابية تنتظر المتلاعبين بالاسعار/موسع

2021/03/22 | 22:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ان : اجراءات عقابية تنتظر المتلاعبين بالاسعار.وبحسب وكالة الانباء الرسمية فان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه اليوم الاثنين، الأجهزة الأمنية لمنع تلاعب التجار بأسعار المواد الغذائية ".وقال مصدر حكومي للوكالة الرسمية ، إن "اغلب المواد التي ارتفعت اسعارها صنعها عراقي ولا دخل لها بسعر الدولار إلا أن جشع بعض التجار واستغلالهم للمواطنين رفع عددا من الاسعار".وأضاف أن " رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه وزارة التجارة باستنفار كامل الجهود والدخول بحالة طوارئ والعمل على مدار الساعة لتوفير مفردات البطاقة التموينية كاملة واعطاء حصص اضافية ايضا".وأشار الى أن "اجراءات عقابية ستطال من يستغل الاوضاع ويرفع اسعار المواد الغذائية، وسيقابلها ضخ كبير للمواد الغذائية من الزيت والسكر والطحين بمفردات البطاقة التموينية"./انتهى2

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