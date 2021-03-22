فرق الدفاع المدني في النجف تنقذ سائقا محاصرا داخل عجلته في قضاء المناذرة

2021/03/22 | 22:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ انقذت فرق الإنقاذ التابعة لمديرية دفاع مدني النجف الأشرف في مركز المناذرة شخصا محاصرا من داخل عجلته، نتيجة انقلابها في احد البزول وسط المناذرة وتم نقله إلى المستشفى لغرض العلاج./انتهى.

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