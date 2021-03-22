قرار من التربية حول الامتحانات النهائية

2021/03/22 | 22:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة التربية والتعليم العالي في برلمان كوردستان، اليوم الاثنين، ان اللجنة العليا للامتحانات في وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان وافقت على منح الطلبة فرصة 40 يوما لطلبة الصف الثاني عشر (السادس الاعدادي) قبل الامتحانات النهائية.

وقالت اللجنة في بيان: ان "اللجنة العليا للامتحانات في وزارة التربية استجابت لها بمنح طلبة الصف السادس الاعدادي مدة اربعين يوما وذلك بتقديم موعد امتحانات الفصل الثاني من 19 حزيران المقبل الى 5 منه بعد استئناف الدوام بكتاب رسمي يعمم من المديرية العامة للامتحانات".

واضاف: ان اللجنة الوزارية ستحدد المنهج فقط للفصل الثاني بشكل يتناسب مع ايام الدراسة في الفصل الثاني، لافتا الى ان الامتحانات الوزارية ستجري بواقع امتحانين كل اسبوع.

PUKmedia وكالات

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