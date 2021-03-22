وزارة الصحة لـ ’ناس’: ساعات تفصل العراق عن استقبال دفعة كبيرة من لقاحات كورونا

2021/03/22 | 22:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، الاثنين، إن الساعات المقبلة ستشهد وصول أولى وجبات لقاح "كوفاكس"، بمئات الآلاف من الجُرع التي تعاقد العراق عليها.

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وذكر البدر في تصريح لـ"ناس"، (22 آذار 2021)، "تباعاً ستصل مئات آلاف الجرع اللقاحية ضمن اتفاق مرفق كوفاكس"، كاشفاً عن "تعاقدات مع شركات أخرى غير أسترازينيكا، ضمن لوائح الصحة العالمية".

وتابع أن "التوزيع سيشمل ملاكات وزارة الصحة وكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، ومرضى المناعة، والقوات الامنية".

ودعا البدر إلى "التسجيل لتلقي اللقاح عبر النافذة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة في وقت سابق".

وناقشت دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية، الاثنين، موضوع لقاح "كوفاكسين" مع الجانب الهندي المسؤول عن إنتاجه وبحث سبل التعاون المشترك لحصول العراق على اللقاح.

وذكر بيان للدائرة، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 آّذار 2021)، أنه "تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي عقدت دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة والبيئة اليوم مشتركا مع الجانب الهندي عبر الدائرة التلفزيونية بحضور مدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الامير الحلفي ومدير قسم التحصين وممثلين عن الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية وتم خلال الاجتماع مناقشة خصائص لقاح كوفاكسين المنتج من قبلهم وبحث سبل التعاون المشترك للحصول على اللقاح".

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