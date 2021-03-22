المالية النيابية تحدد مصير “الرواتب” إذا لم تقر الموازنة السبت

2021/03/22 | 22:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصف عضو في اللجنة المالية النيابية، الإثنين، عدم اقرار الموازنة الاتحادية العامة يوم السبت المقبل بأنه “خيانة للمواطن” و”انتحار سياسي”، فيما أكد استمرار صرف رواتب الموظفين في حال عدم اقرارها مع الغاء الاستقطاعات من الراوتب.وقال النائب محمد صاحب الدراجي، في برنامج تلفزيوني، إن “عدم اقرار الموازنة يوم السبت المقبل سيضع الحكومة في حرج”، معتبرا […]

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