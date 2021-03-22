الصحة تناقش مع الجانب الهندي سبل التعاون المشترك لحصول العراق لقاح “كوفاكسين”

2021/03/22 | 22:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ناقشت دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية، الاثنين، موضوع لقاح “كوفاكسين” مع الجانب الهندي المسؤول عن إنتاجه وبحث سبل التعاون المشترك لحصول العراق على اللقاح. وذكر بيان للدائرة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي عقدت دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة والبيئة اليوم …

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