عامان على اغتيال الروائي العراقي علاء مشذوب.. الحلبوسي: ما زلنا ننتظر كشف الملابسات

2021/03/22 | 22:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مرور أكثر من عامين على اغتيال الكاتب والروائي علاء مشذوب، لا يزال العراقيون ينتظرون كشف ملابسات مقتله وسط مدينة كربلاء برصاص مجهولين.

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