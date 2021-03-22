تصعيد في بيروت احتجاجا على تشكيل الحكومة اللبنانية

2021/03/22 | 22:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأفادت وسائل اعلام، بأن محتجين قطعوا عددا من الطرق في العاصمة بيروت، وذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، رفضه للتشكيلة الحكومية التي قدمها له الرئيس ميشال عون.وكان الحريري أعلن يوم الخميس الماضي، عقب اجتماعه بالرئيس عون، أن "الأولوية هي لتشكيل الحكومة لوقف الانهيار الاقتصادي واستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي".وقال في مؤتمر صحفي أنه "يوجد تغيير الآن"، مؤكدا أنه بحث مع الرئيس كيفية استعادة ثقة المجتمع الدولي.المصدر: RT

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