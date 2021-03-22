2021/03/22 | 22:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس كتلة عراقيون النيابية هشام السهيل ان : هناك تدخلا كبيرا من كتل سياسية متعددة في فقرات الموازنة.وقال في تصريح متلفز ان : هناك الكثير من القضايا في الموازنة لم تحلها اللجنة المالية وبعد الاطلاع عليها خلال اليومين الماضيين من قبل النواب تم وجود مشاكل كثيرة فيها.واضاف السهيل ان : ملف ال460 الف برميل نفط باليوم مع الاقليم نسف التوافق وتاجل التصويت .واوضح ان : بقت الامور والمشاكل فلا تصويت على الموازنة السبت وقد تتاخر لايام اخرى خاصة في ظل المطالبات بتغيير سعر الدولار وتخفيضه.وحول مسالة حل البرلمان ذكر السهيل ان : جميع الكتل السياسية متفقة على حل المجلس ونخشى من حدوث امور قد تعرقل اجراء الانتخابات.وقال ان : الانتخابات المقبلة هي الاهم في تاريخ العراق ويجب ان تجري بدون تدخل المال السياسي والسلاح المنفلت الذي قد يربك العملية السياسية برمتها./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هشام السهيل يؤكد وجود تدخل كبير من كتل سياسية متعددة في فقرات الموازنة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هشام السهيل يؤكد وجود تدخل كبير من كتل سياسية متعددة في فقرات الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).