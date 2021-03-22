متنبئ جوي يتوقع ارتفاعا ملحوظا بدرجات الحرارة في المنطقة الجنوبية غدا وبعده

2021/03/22 | 22:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقع المتنبئ الجوي الأقدم صادق عطية، أن تسجل بعض المناطق في البلاد درجات حرارة تصل لـ 47 درجة مئوية، في المنطقة الجنوبية يومي غد الثلاثاء، وبعد غد الأربعاء .وقال عطية بموقعه على الفيسبوك ان : درجات الحرارة ظهر يومي غد وبعده ستلامس 47 درجة مئوية خلال ساعات الظهيرة في مناطق بجنوب البلاد./انتهى3

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