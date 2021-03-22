العمليات المشتركة: اتفاق مع الوجهاء لوضع حد للنزاعات العشائرية في ديالى

2021/03/22 | 22:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ شددت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، على تفعيل الجهد الاستخباري والفني لمعالجة الخروقات الأمنية في محافظة ديالى.وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، للوكالة الرسمية، إن “محافظة ديالى تشهد استقراراً أمنياً علاوة على استمرار العمليات الاستباقية لمعالجة بعض الخروقات بالاعتماد على الجهد الفني والاستخباري”.وأضاف، أن “القوات الأمنية والحشد الشعبي بإسناد طيران الجيش، […]

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